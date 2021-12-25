Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

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Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно – с родными и близкими, с друзьями", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что рождественская неделя у российского лидера частично пройдет в рабочем режиме.

"Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", – сказал он.

В ходе большой пресс-конференции в "Манеже", которая состоялась 23 декабря, Путин заявил, что не испытывает недостатка в общении на фоне ограничений из-за ситуации с коронавирусом, отметив возможности дистанционных технологий в данном вопросе.