Путин заявил, что не испытывает недостатка в общении

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" заявил, что не испытывает недостатка в общении на фоне ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

"Общения мне хватает, так же, как и другому человеку", – сказал глава государства, отметив возможности дистанционных технологий в данном вопросе.

Владимир Путин в четверг, 23 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов.

Президенту задали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране, а также о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО. Были и личные вопросы, которые касались досуга президента и его образа жизни.