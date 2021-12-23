Путин рассказал, почему не берет Мишустина в тайгу

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал, почему не берет Михаила Мишустина в тайгу. Об этом российский президент сообщил на большой пресс-конференции.

"Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?" – пошутил глава государства.

Президент РФ также добавил, что премьер-министр, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, тоже иногда отдыхает как публично, так и не публично, но ставит об этом в известность президента и всегда остается на связи.

В конце сентября Путин заночевал в палатке на отдыхе в Сибири. Во время отдыха он встретил маралов. Как признался президент, животные поразили его огромными размерами.

Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.

