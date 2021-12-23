Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, почему не берет Михаила Мишустина в тайгу. Об этом российский президент сообщил на большой пресс-конференции.
"Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?" – пошутил глава государства.
Президент РФ также добавил, что премьер-министр, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, тоже иногда отдыхает как публично, так и не публично, но ставит об этом в известность президента и всегда остается на связи.
В конце сентября Путин заночевал в палатке на отдыхе в Сибири. Во время отдыха он встретил маралов. Как признался президент, животные поразили его огромными размерами.
Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.
Путин рассказал, почему не берет Мишустина в тайгу
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