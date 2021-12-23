Путин за два часа пресс-конференции ответил на 22 вопроса

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин за два часа большой пресс-конференции ответил на 22 вопроса. Президент вышел к журналистам в 12:12.

За это время вопросы российскому лидеру задали восемь журналистов российских федеральных СМИ, четыре представителя региональных СМИ, три сотрудника зарубежных изданий и два блогера.

Это 17-я ежегодная пресс-конференция Путина. Мероприятие проходит в очном формате в "Манеже".

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра, с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.

