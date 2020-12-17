Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут

Владимир Путин 17 декабря ответил на вопросы в рамках традиционной ежегодной пресс-конференции. В этом году из-за коронавируса ее формат изменился. Президент общался с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве, для представителей СМИ были организованы площадки по федеральным округам. В Москве журналисты федеральных и зарубежных медиа работали из Центра международной торговли. Еще одно новшество – в этом году, помимо журналистов, свой вопрос могли задать все россияне через приложение "Москва – Путину" и специальный сайт.

Коронавирус

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Тема COVID-19 прошла красной нитью через всю пресс-конференцию президента. Путин подчеркнул, что коронавирус наложил отпечаток на все стороны нашей жизни.

"Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано. Это означает сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению", – заявил Путин.





Владимир Путин президент РФ Проблем море... И все-таки море – это океан, он везде. По всему миру расплескался, но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти, может быть, даже лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения.

Отдельно глава государства поблагодарил россиян за единение в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Вот то, что мы все видели, – работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему своему, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, – вот это общее национальное единение", – заявил Путин.

Спросили президента и о прививках от коронавируса. И попросили уточнить, прошел ли вакцинацию сам Путин.





Владимир Путин президент РФ Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят о том, что вакцины, поступающие сейчас, действуют в определенной возрастной зоне. Я в нее не вхожу.

Путин вновь подчеркнул, что российские вакцины эффективны и безопасны. По словам президента, всеобщая вакцинация должна сформировать в стране всеобщий популяционный иммунитет к COVID-19. Отдельно Путин подчеркнул, что первоочередная задача сейчас – обеспечение вакциной россиян, уже затем нужно ориентироваться на поставку в другие страны.

Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Волонтеры call-центра сообщили Путину о фактах невыплаты надбавок медработникам, которые сейчас трудятся в "красной" зоне с больными коронавирусной инфекцией. Президент заявил, что деньги, выделенные из федерального бюджета, уже дошли до регионов, и отметил, что в каждом отдельном случае будет проведена проверка.

Президент заявил, что система здравоохранения страны показала себя более готовой, чем в других странах. В пример Путин привел производство средств индивидуальной защиты в стране.

"Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещения. В некоторых случаях не просто в разы, но, скажем, масок, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", – сказал Путин.

Ситуация с коронавирусом вынудила перевести учеников школ и вузов страны на дистанционное обучение. Вокруг качества онлайн-образования тут же возникли жаркие споры. Свою точку зрения озвучил президент.

"Что касается школ, у меня много разных записок по технологической готовности к этой системе. Но, конечно, проблемы есть. Это касается так называемого железа. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Что мы собираемся делать: в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету", – сказал Путин.

Президент заявил, что онлайн-обучение никогда не заменит личного контакта между учеником, студентом и преподавателем. По крайней мере, в ближайшей перспективе, отметил российский лидер.

Путин также заявил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но преподавателям меньше не заплатишь. По его словам, "у вузов почти нет жирка, чтобы снижать оплату за обучение". Как подчеркнул глава государства, иначе часть из них придется закрыть.

Затронули тему и зарубежных поездок. Путин отметил, что перелеты за границу возобновятся, "как только позволят врачи". При этом, по его словам, ситуация благоволит развитию внутреннего туризма.

В целом ситуация с коронавирусом, по словам президента, должна измениться в лучшую сторону в течение полугода.

Цены на продукты

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Одна из резонансных тем декабря – стоимость базовых продуктов питания. Путин обратил внимание на увеличение цен, в частности на сахар, подсолнечное масло и хлеб. Президент заявил, что шаги для стабилизации ситуации уже предпринимаются.





Владимир Путин президент РФ Где-то они растут объективно, например за счет комплектующих, на что влияет курс доллара. Но где это не связано с объективными причинами, меня задело. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. А хлеб растет в цене, макароны, с какой стати?

Путин подчеркнул, что все механизмы для урегулирования ситуации у правительства были, важно вовремя ими пользоваться. За ценами на продукты будут следить очень внимательно, заявил глава государства.

На вопрос о действующем правительстве под руководством премьера Михаила Мишустина, которое начало работу в начале года, Путин ответил, что кабинет работает в целом эффективно.

"Да, не обратили внимание на рост цен, но в целом во время пандемии правительство работало буквально и днем и ночью", – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, работа по национальным проектам никуда не откладывается и будет продолжена. Путин добавил, что все будет реализовано по плану.



Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела

Экономика, выплаты на детей и индексация пенсий

Пандемия коронавируса пусть и отразилась негативно на финансовой составляющей жизни страны, но не так сильно, как во многих других странах, не раз подчеркнул Путин. В первую очередь глава государства отметил, что к концу года должны подрасти реальные заработные платы.

"Прошу граждан сразу на меня не сердиться – то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, у нас подрастет до конца года на 1,5%. К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения", – заявил Путин, добавив, что падение реальных доходов составит около 3%.

Коснулся президент и вопроса трудоспособности населения. Путин подчеркнул, что все меры поддержки экономики связаны как раз с сохранением рабочих мест. В начале года, по словам президента, уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас – 6,3%.





Владимир Путин президент РФ Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели.

Одним из главных достижений российской экономики Путин назвал факт, что уже 70% бюджета страны формируется не за счет нефтегазового сектора.

"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", – заявил президент.

Все это значит, что разговоры о том, что Россия является "бензоколонкой", уже не имеют под собой реальных оснований, сказал Путин. Но добавил, что зависимость от нефтегазового сектора еще очень большая.

Спросили Путина и о мерах, которые будут предприняты для борьбы с бедностью.





Владимир Путин президент РФ План есть, это одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности. План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная.

Путин заявил, что рассчитывает на улучшение показателей в российской экономике в течение 2021 года. Однако для этого "всем надо работать", резюмировал президент.

Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году выше инфляции – на 6,3%, заявил Путин.

"На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все, чтобы это обеспечить", – сказал президент.

Кроме того, семьи с детьми до семи лет к Новому году получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей, деньги поступят до праздников.

Посоветовался с правительством, с администрацией президента. Мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям небольшой подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку Владимир Путин президент РФ

Путин пообещал выплатить по 5 тыс рублей на ребенка к Новому году

Экология

Один из вопросов пресс-конференции коснулся реализации так называемой мусорной реформы. Путин заявил, что утилизация упаковочного мусора должна лежать на производителях упаковки, а не на гражданах страны.

"На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, состоит в том, чтобы добиться такой расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий", – подчеркнул президент, добавив, что такая система действует во многих зарубежных странах.

Отдельно президент обратил внимание, что реализация "мусорной реформы" не тормозит. Путин признал, что есть вопросы, связанные с ее организацией, однако процесс, по его словам, продолжает двигаться. Система должна быть выстроена таким образом, чтобы отходы не вывозились на полигоны, а использовались повторно.

Затронули и ситуацию, связанную с экологической катастрофой на "Норникеле". Путин заявил, что не вмешивался в эту ситуацию, но призвал руководителей предприятия ответить за допущенную ситуацию с загрязнением окружающей среды.

Секрет семейного счастья и тост на Новый год

Путин заявил, что пока не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты

Путина спросили о планах выдвижения на очередной президентский срок.





Владимир Путин президент РФ Нужно понимать, пойдет что-то на благо страны или нет. Если пойдет, то стоит. Я для себя еще не принял решения, пойду я на новый срок или нет. Формально разрешение от народа есть, делать или не делать, посмотрю.

Рассказал Путин и о тосте, который он бы поднял на предстоящий Новый год. Президент отметил, что в его семье главный тост один: "За Россию!"

На просьбу раскрыть секрет семейного счастья Путин заявил, что все знают, что это любовь.

"Это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы затронули международные отношения, отношений международных", – сказал президент.

Также Путин рассказал, какие книги читает внукам.



Владимир Путин президент РФ Маршака, например. "Двенадцать месяцев". Есть другие хорошие произведения наших, российских авторов. Российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие

Ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В этот раз президент общался с журналистами больше четырех с половиной часов. Однако рекорд в 4 часа 40 минут, установленный в 2008 году, в этот раз не был побит – пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.

