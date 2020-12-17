Путин заявил, что у вузов "нет жирка" для снижения платы за обучение

13:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин высказался об онлайн-образовании в ходе ежегодной пресс-конференции.
Он заявил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но преподавателям меньше не заплатишь. По его словам, "у вузов почти нет жирка, чтобы снижать оплату за обучение". Как подчеркнул глава государства, иначе часть из них придется закрыть.
При этом Путин допустил, что где-то можно снизить плату из-за онлайн формата за обучение в вузах, если возможность есть.
Президент также призвал крайне аккуратно подходить к предложению о закрытии или объединении вузов.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для слушателей очного отделения, переведенных на удаленку из-за пандемии.
Авторы законопроекта указали на то, что в ряде вузов дистанционное обучение ограничивается только рассылкой домашних заданий и информации для самостоятельного изучения. В пояснительной записке также обращается внимание на то, что качество образования в дистанционном формате упало. Кроме того, подчеркивается ответственность вузов за сохранение уровня обучения и развитие информационных технологий в изменившихся условиях.
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