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Москва 24

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Общество

14:49

В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах

образование общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для слушателей очного отделения, переведенных на удаленку из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий", – указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, в числе которых зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев, указали на то, что в ряде вузов дистанционное обучение ограничивается только рассылкой домашних заданий и информации для самостоятельного изучения.

В пояснительной записке также обращается внимание на то, что качество образования в дистанционном формате упало. Кроме того, подчеркивается ответственность вузов за сохранение уровня обучения и развитие информационных технологий в изменившихся условиях.

Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил создать бюджетные места для поступающих на программы второго высшего образования в медицинских вузах. По мнению политика, эта мера могла бы мотивировать специалистов на дальнейшее обучение по специальности.

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