В Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать бюджетные места для поступающих на программы второго высшего образования в медицинских вузах. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя главы министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова парламентарий указал, что это позволило бы компенсировать недостаток квалифицированных медицинских кадров и стало бы стимулирующим фактором для самих абитуриентов.

"Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения", – заявил депутат.

По мнению Власова, предлагаемая мера позволила бы в том числе создать в России резерв из медицинских кадров.

В августе сообщалось, что в Москве в два раза увеличилось число абитуриентов медицинских колледжей по сравнению с 2019 годом. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, заявления на поступление подали почти 40 тысяч абитуриентов.

