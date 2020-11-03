В Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать бюджетные места для поступающих на программы второго высшего образования в медицинских вузах. Об этом сообщает RT.
В обращении на имя главы министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова парламентарий указал, что это позволило бы компенсировать недостаток квалифицированных медицинских кадров и стало бы стимулирующим фактором для самих абитуриентов.
"Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения", – заявил депутат.
По мнению Власова, предлагаемая мера позволила бы в том числе создать в России резерв из медицинских кадров.
В августе сообщалось, что в Москве в два раза увеличилось число абитуриентов медицинских колледжей по сравнению с 2019 годом. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, заявления на поступление подали почти 40 тысяч абитуриентов.
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