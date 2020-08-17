Выпускники колледжей и вузов смогут пройти стажировку в 70 поликлиниках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники колледжей и вузов смогут пройти оплачиваемую стажировку в более чем 70 столичных поликлиниках. Поучаствовать в программе смогут 500 человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях. Начинающих специалистов ждут во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках города. Всего в программе стажировок задействовано более 70 медучреждений", – говорится в сообщении.

Как уточняется, программа стажировки длится три месяца. Участники будут получать зарплату в размере 20 тысяч рублей в месяц.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно до 10 сентября оставить заявку на портале "Москва – добрый город". Принять участие в программе могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2019 или 2020 году. Возраст стажеров не должен превышать 30 лет. Также для участия в программе нужна постоянная регистрация в Москве.

В материале отмечается, что для участия в стажировке будут выбраны лучшие кандидаты, для которых открыты вакансии по 11 направлениям: социальный помощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского работника, сотрудник образовательной сферы, специалист центра "Мои документы", ассистент сотрудника Главного архивного управления, ассистент сотрудника ветеринарной клиники, медиастажер, стажер в отделе HR, специалист в сфере цифровизации, стажер в некоммерческой организации.

Ранее технополис "Москва" создал свыше 800 рабочих мест. Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев проинформировал, что к концу 2020 года планируется сдавать в аренду еще 19 тысяч квадратных метров производственных площадей. Он отметил, что в настоящий момент продолжается работа по созданию новой инфраструктуры особой экономической зоны и привлечению инвесторов.

Кроме того, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что технополис также занял третье место по объему налогов, которые уплатили его резиденты. За 2019 год было заплачено 3,5 миллиарда рублей налогов.