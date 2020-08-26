Количество абитуриентов столичных медколледжей выросло в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В медицинских колледжах столицы закончилась приемная кампания. Количество заявлений, поданных туда, в два раза больше, чем в 2019 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Почти 40 тысяч абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине – это в два раза больше, чем в прошлом году. И это неудивительно – коронавирус доказал, что основа здравоохранения – это в первую очередь люди. С первых дней пандемии на передовую борьбы с новой инфекцией выходили врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, которые за несколько месяцев заслуженно стали национальными героями", – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медицинские специалисты стали достойными примерами истинного профессионализма для подрастающего поколения.

При этом возраст абитуриентов увеличился до 66 лет. В прошлом году самому старшему из поступающих было 48 лет. Больше всего поступающих интересовала специальность "Сестринское дело", заявление на нее подали почти 70% абитуриентов.

На втором месте оказался профиль "Лечебное дело" (свыше 17% человек), а на третьем находится "Акушерское дело" (почти 6%). В медколледжах студентов учат с присвоением квалификации "медицинская сестра" (или "медицинский брат"), "фельдшер", "медицинский лабораторный техник" и других.

Подать заявление на поступление в колледжи можно после девятого и 11-го класса. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации заявки принимали в электронном виде на mos.ru и на сайтах образовательных учреждений.

Абитуриенту надо было прикрепить копии документа, удостоверяющего его личность, и документа об образовании (например, аттестата). Результаты ЕГЭ для этого не требовались.

Зачисление на некоторые специальности требует вступительных испытаний.

Кроме того, если численность поступающих превышает количество утвержденных мест, то вводится специальный рейтинг, показывающий, насколько абитуриент освоил программу.

В настоящее время в городе работает пять медицинских колледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Каждый год студентами становятся около 10 тысяч человек. Учеба длится три-четыре года. С окончанием выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании.

Ранее стало известно, что выпускники колледжей и вузов смогут пройти стажировку в 70 поликлиниках столицы. Участники будут получать зарплату в размере 20 тысяч рублей в месяц.