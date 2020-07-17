Минобрнауки прорабатывает увеличение стипендий до уровня МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки РФ изучает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам вузов до уровня МРОТ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", – сказал представитель ведомства.

Инициативу озвучивали в Госдуме в январе. Ее авторы считают, что сейчас выплаты студентам слишком малы. Им приходится дополнительно подрабатывать, что негативно отражается на учебе.

МРОТ в 2020 году равен 12 130 рублям. По информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

В апреле руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам. Он заявил, что студентам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, следует поднять выплаты вдвое. Кроме того, общественник высказался за снижение стоимости обучения для них до 25%.