Минобрнауки прорабатывает увеличение стипендий до уровня МРОТ

21:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки РФ изучает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам вузов до уровня МРОТ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", – сказал представитель ведомства.
Инициативу озвучивали в Госдуме в январе. Ее авторы считают, что сейчас выплаты студентам слишком малы. Им приходится дополнительно подрабатывать, что негативно отражается на учебе.
МРОТ в 2020 году равен 12 130 рублям. По информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.
В апреле руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам. Он заявил, что студентам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, следует поднять выплаты вдвое. Кроме того, общественник высказался за снижение стоимости обучения для них до 25%.
В Госдуме предлагают поднять сумму стипендии до прожиточного минимума
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: