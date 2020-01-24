Всероссийский студенческий союз оценил идею повысить стипендию до прожиточного минимума

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Заместитель председателя Всероссийского студенческого союза Лейла Вышегурова в беседе с Москвой 24 поддержала инициативу повысить студенческие выплаты до прожиточного минимума.

"Мера, конечно же, нужна, потому что стипендия у большинства студентов невысокая, она не доходит даже до прожиточного минимума регионов, не говорим даже о крупных городах. Студентам не хватает денег, они в основном живут, обращаясь за помощью к родителям", – сказала Вышегурова.





Лейла Вышегурова заместитель председателя Всероссийского студенческого союза Повышение стипендии будет стимулировать их на то, чтобы больше и лучше учиться, а не заниматься подработкой. Совмещать это очень сложно. Чаще всего студенты так пропускают занятия и получают меньше знаний. Специалистов как таковых по итогу у нас получается меньше.

По словам эксперта, сложно сказать, насколько эта инициатива осуществима. "В любом случае стипендия у нас дается определенным студентам за успешное обучение. Ее не будут давать всем, а у людей появится дополнительное стремление. Кроме того, что они хотят стать высококвалифицированными специалистами, у них будет стимул учиться, чтобы заслужить хорошую стипендию. В конце концов будет конкуренция, что является немаловажным фактором в достижении целей", – заключила Вышегурова.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума.

"Стипендии у нас индексируются примерно на 100–150 рублей каждый год, в этом году запланирована "щедрая" прибавка в 90 рублей – этих денег едва хватит на обед в студенческой столовой. После очередного символического повышения стипендия для студентов с хорошей успеваемостью составит чуть больше 3 тысяч рублей. Это около четверти прожиточного минимума. Понятно, что на жизнь этой суммы не хватит", – подчеркнул парламентарий.

Согласно инициативе, минимальная стипендия не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором находится вуз. Кроме того, предлагается новое определение самого понятия стипендии.



Соболева Илона