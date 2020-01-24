Эксперт оценил идею менять специальность студентам после второго курса обучения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Реализация пилотного проекта, в рамках которого студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения в вузе, чревата серьезными последствиями. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков.
"Государство понесет значительные затраты, потому что оно потратит деньги на обучение человека, а потом этот человек будет перебегать с одного места на другое. Если средства родительские, то это будут неоправданные расходы. А самое главное – полная сумятица в головах у учащихся", – сказал эксперт.
По словам эксперта, "поступить абы куда" – американская придумка, от которой в свое время отказалась Европа. "Ведущие европейские университеты на такую меру не пошли, потому что там хорошо развито предпрофессиональное образование. Там уже человек, который поступает в высшее учебное заведение, совершенно четко знает, чего хочет", – добавил Комков.
Эксперт отметил, что установка "поступить абы куда" у нас была дана в середине 90-х и начале 2000-х годов. "Поступай куда-нибудь, а потом уже будешь определяться, кем ты дальше хочешь стать. Вот это нововведение с возможностью менять специальность со второго курса поддержит такую идею", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что пилотный проект, в рамках которого студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения, запустят в 2021 году.
"Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", – заявил заместитель председателя комитета правительства по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.
Напомним, что о необходимости дать студентам возможность менять направление обучения после второго курса в послании Федеральному собранию упомянул президент России Владимир Путин.
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