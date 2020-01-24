Виртуальными лабораториями "МЭШ" воспользовались более 25 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 25 тысяч школьников и учителей стали пользователями виртуальных лабораторий по физике и математике в "Московской электронной школе" ("МЭШ"), сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.

Раньше в лабораториях "МЭШ" проводились только отдельные эксперименты по определенному сценарию.

Однако после обновления виртуальные лаборатории расширили возможности школьников: теперь можно ставить опыты по электродинамике, проектировать объекты планиметрии и стереометрии, строить онлайн-графики функций. Отмечается, что все изменения создаваемой модели пользователи могут отслеживать в реальном времени.

Учителя же часто используют лаборатории на своих уроках, создавая в них интерактивные задания.

Сообщается, что наиболее востребованными оказались лаборатории по математике – более 17,7 тысячи раз обращались к ним пользовались с сентября. Лабораторией "Графики функций" воспользовались более 6,5 тысячи раз, "Планиметрией" – 5,7 тысячи раз, а "Стереометрией" – 5,1 тысячи раз.

Ученики и преподаватели физики воспользовались виртуальной лабораторией более 8,1 тысячи раз.

"Виртуальные лаборатории по физике и математике в "МЭШ" – один из эффективных инструментов образовательного процесса. Понятный интерфейс лабораторий позволяет учителям и ребятам быстро освоить основные приемы работы с ними. Их функционал позволяет учащимся создавать динамические модели процессов и объектов по сценариям текстовых задач, а работа с моделями – выдвигать гипотезы будущих открытий", – прокомментировал учитель физики школы № 2098 Дмитрий Ярцев.

Он также подчеркнул, что система образования Москвы дает школьникам и учителям уникальную возможность пользоваться самыми современными и эффективными инструментами. Такой подход, по его мнению, помогает реализовывать процесс обучения через открытия и исследования.

Уточняется, что доступ к виртуальным лабораториям имеют только авторизованные пользователи.

Организаторы подчеркнули, что скоро в библиотеку "МЭШ" добавятся виртуальные лаборатории и по остальным предметам школьного курса.

Напомним, что проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. На данный момент в фонде библиотеки "МЭШ" более 41 тысячи сценариев уроков, а также свыше 1600 учебников и пособий. Кроме того, в библиотеке представлены свыше 94 тысяч интерактивных приложений образовательного характера и огромное количество тренировочных заданий в форме ЕГЭ и ОГЭ.

В число электронных сервисов "МЭШ" также входят электронный дневник и сервис доставки сообщений о посещении школы детьми и их питании.

Ранее стало известно, что за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" двухтысячный юбилейный грант получила учитель английского языка школы № 1250 Елена Шаркади за сценарий урока Social networks. Кроме того, денежные гранты впервые за всю историю проекта достались педагогам из Ижевска и Липецка.