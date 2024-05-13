Врачи в Подмосковье помогли женщине стать мамой в 10-й раз

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Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить ребенка в десятый раз. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В Щелковский перинатальный центр поступила 35-летняя женщина для проведения родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4,5 килограмма и ростом 55 сантиметров", – заявили медики.

Они также уточнили, что осложнений во время родов не возникло. В настоящий момент мама и новорожденный готовятся к выписке.

Заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин поделился информацией, что для женщины эти роды стали восьмыми по счету, но ребенок – десятым. По его словам, в этой многодетной семье растут две пары двойняшек, мальчики и девочки. При этом известно, что старшему из детей роженицы к настоящему времени исполнилось 15 лет.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова высказалась о том, что число женщин репродуктивного возраста в стране будет постепенно сокращаться. В связи с этим она заявила о необходимости разработки мер, направленных на изменение современных представлений россиянок о рождении первых детей в более позднем возрасте.