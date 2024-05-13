Собянин: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал отборочный этап Х, юбилейного Московского чемпионата "Абилимпикс-2024". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что "Абилимпикс" – это инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе они находят заслуженное признание, новые знакомства и работу, рассказал он.

Так, 22-летний Матвей Зуев, продолжил Собянин, несколько лет участвовал в чемпионате и пробовал себя в различных IT-компетенциях. Победа на всероссийском этапе помогла выпускнику столичного колледжа получить первую работу в компании "Шереметьево-Карго".

Алексей и Анастасия Рабинович познакомились на соревнованиях, добавил градоначальник. Муж работает столяром, а жена – ландшафтным дизайнером. В 2024 году Алексей вновь участвует в чемпионате, а супруга и сын будут его поддерживать, подчеркнул Собянин.

Самой опытной участницей "Абилимпикс-2024" станет Ольга Галиновская – ей 76 лет. Она выступит в компетенции "Тестирование программного обеспечения". Ольга уже работала в сфере цифровых технологий, внедряла автоматизированные системы в России, а теперь хочет поделиться своим опытом с молодежью, прокомментировал Собянин.

Всего в отборочном этапе Х конкурса поучаствуют более 1,6 тысячи горожан, которые будут соревноваться в 62 компетенциях. В рамках чемпионата состязания пройдут по десяти новым востребованным на рынке труда направлениям, среди которых нейросетевое искусство, графический дизайн и разработка мобильных приложений. Победители выйдут в финал чемпионата и получат шанс представить Москву на национальном конкурсе, говорится в публикации.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изменить систему помощи в трудоустройстве для инвалидов. Необходимость реформирования системы он увидел в связи с появлением разных методов производства, сфер деятельности и труда и новых вакансий.

Крупник считает, что для людей с ограниченными возможностями здоровья стоит упростить процедуру устройства на работу и стимулировать работодателей нанимать таких сотрудников.