Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что участники конструировали роботов, создавали сайты, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях, моделировали одежду и многое другое.

Отмечается, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, появляются актуальные направления. В этом году, в частности, добавились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети".

Работу конкурсантов оценивали 300 экспертов из лучших компаний столицы, подчеркнул градоначальник. По его информации, самые талантливые участники уже получили приглашения на стажировку и работу.

Победители представят Москву на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет в конце октября, заключил Собянин.

Ранее мэр сообщал, что всего в чемпионате "Абилимпикс – 2023" выступят 850 участников трех возрастных категорий: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Им предстояло соревноваться в 60 компетенциях, в том числе в образовании, медицине, сфере услуг и IT.

В июне Собянин рассказал, что 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал "Абилимпикса". По его словам, в чемпионате приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан.

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