Собянин: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Финальный этап Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023" начался в городе, он продлится до 6 октября на 22 площадках. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья предстоит соревноваться в 60 компетенциях, в том числе в образовании, медицине, сфере услуг и IT.

Отмечается, что всего выступят 850 участников трех возрастных категорий: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Крупнейшие столичные работодатели пригласят самых талантливых и подготовленных на стажировку и работу. Кроме того, победители войдут в состав столичной команды на Национальном первенстве.

В июне Собянин рассказал, что 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". По его словам, в чемпионате приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан.

Ранее сообщалось, что в финал первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям вышли 20 проектов. Часть из них уже получила предложения от крупных партнеров.

Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин