Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". Всего в нем приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что участники проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд, слесарном деле и других занятиях.

Наибольшей популярностью пользовались направления "Адаптивная физкультура", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Фотограф-репортер" и "Администрирование баз данных".

Лучшим участникам теперь предстоит побороться за медали в финале, который пройдет в сентябре. Победители регионального этапа войдут в столичную команду и будут представлять город на национальном первенстве в конце года.

Ранее сообщалось, что в финал первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям вышли 20 проектов. Часть из них уже получила предложения от крупных партнеров.

Мэр рассказал, что одним из участников стал проект "Говорящий город". С ним незрячие, слабовидящие, маломобильные и пожилые граждане смогут ориентироваться на местности самостоятельно. Проект поддержала мэрия Алматы и пригласила разработчиков протестировать его на городских объектах.

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"