Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Все ремонтные работы в домах, пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву, были завершены, заявил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры", – говорится в его публикации.

Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации там, где это требовалось, а также провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах, добавил градоначальник.

Кроме того, был проведен осмотр с целью обнаружения скрытых повреждений. Собянин заверил, что все последствия атаки были устранены. По его словам, в настоящее время в жилых столичных домах нет проблем с ресурсоснабжением.

Мэр Москвы отметил, что местные жители вернулись к привычной жизни. Он также выразил благодарность сотрудникам городских служб, которые оперативно устранили все повреждения.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также об этом инциденте рассказал Собянин. Мэр города сообщил, что несколько зданий в столице получили разрушения после атаки беспилотников. Речь шла о жилых домах на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших не было, за помощью к медикам обратились два человека.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на дома в столице.

