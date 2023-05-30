РФ после атаки БПЛА на Москву оставляет за собой право на жесткий ответ – МИД

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима, произошедшие 30 мая на территории Москвы и Московской области, заявили в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве решительно осудили действия ВСУ, напомнив, что в атаках были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Они все были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ. Пять дронов сбили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", еще три беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

"К сожалению, потерявшие управление дроны упали на многоэтажные жилые дома в районе совхоза "Московский", на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. По данным профильных служб, серьезно пострадавших от их падения нет", – говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта. В МИД выразили уверенность, что всех причастных к нему лиц обязательно найдут, после чего они понесут суровое наказание.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти атаки спланировали и совершили киевские власти, для которых "использование методов актов террора стало зловещей практикой".

"Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия". Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая теракты, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления.

Отмечается, что заявления официальных лиц стран НАТО о том, что Киев не будет наносить удары вглубь российской территории, оказались абсолютной ложью.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки восемью дронами по объектам в Москве.

О происшествии также рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших после атаки не было, к медикам обратились два человека.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на дома в столице. К расследованию были привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

