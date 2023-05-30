Киев ударил по Москве восемью беспилотниками – Минобороны РФ

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Попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве предпринял киевский режим. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, Киев совершил атаку на Москву восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

"Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", – говорится в сообщении.

Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Собянин пояснил, что они смогут вернуться в дома после завершения мероприятий.

Как позже сообщил градоначальник, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

