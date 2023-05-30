Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Фото: телеграм-канал "BAZA"

Утром во вторник, 30 мая, после атаки беспилотников разрушения получили несколько зданий в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, все экстренные службы находятся на месте происшествия.

"Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", – поделился Собянин.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты попали в два жилых дома в Москве. В экстренных службах сообщили, что прилет зафиксировали в верхних этажах здания на Профсоюзной, 98.

Разрушения получили фасад и остекление дома, пострадавших не выявили. По информации экстренных служб, второй дрон врезался в 24-этажное здание на улице Атласова в ТиНАО.