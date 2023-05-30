Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

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По данным медицинских служб, серьезно пострадавших после атаки беспилотников в Москве нет. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", – отметил мэр.

Во вторник, 30 мая, после атаки дронов разрушения получили несколько зданий в Москве. Собянин призвал доверять только официальным источникам и не распространять недостоверную информацию.

Жители нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от БПЛА, были эвакуированы на время работы экстренных служб. Мэр поделился, что они смогут вернуться в свои квартиры сразу же после завершения мероприятий.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что система ПВО сбила в Московской области несколько беспилотников на подлете к столице. Он рекомендовал горожанам сохранять спокойствие.

Речь идет о зданиях, расположенных на Профсоюзной, 98 и на улице Атласова в ТиНАО.