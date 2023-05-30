Губернатор Подмосковья сообщил, что ПВО сбила несколько дронов на подлете к Москве

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Система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают", – написал он.

Утром во вторник, 30 мая, беспилотники атаковали здания в столице, разрушения получили несколько объектов. По словам Сергей Собянина, все экстренные службы находятся на месте происшествия. Мэр поделился, что пострадавших после ЧП не выявили.

До этого СМИ выяснили, что дрон попал в верхние этажи здания на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник врезался в 24-этажное здание на улице Атласова в ТиНАО.