СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на Москву, сообщается в телеграм-канале ведомства.

К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, а также экспертов СЭЦ ведомства.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев совершил атаку на столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

О происшествии рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий получили разрушения. Он также уточнил, что серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было, за помощью к медикам обратились два человека.

СК РФ организовал проверку. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять под контроль расследование обстоятельств атак дронов.

