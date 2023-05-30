ГП РФ взяла на контроль расследование атак беспилотников в Москве и Подмосковье

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атак дронов в домах в Москве и Подмосковье. Информация об этом появилась в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

В сообщении отмечается, что в столице работу координируют прокурор Новомосковского и Троицкого округов Николай Красиков, прокурор Юго-Западного округа Максим Кисилев и прокурор Западного административного округа Андрей Данилов. В области – Одинцовский прокурор Евгений Кунегин и прокурор Красногорска Сергей Молочков.

30 мая беспилотные летательные аппараты попали в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте в Москве. В домах имеются повреждения. Сергей Собянин сообщил, что на месте работают экстренные службы.

В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей сохранять спокойствие.