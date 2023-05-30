Жительница дома на Профсоюзной улице в Москве рассказала об атаке беспилотника

Фото: Москва 24

Москвичка, которая проживает в многоэтажном доме на Профсоюзной улице в Москве, рассказала об атаке беспилотника. Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина живет на 14-м этаже, а беспилотник, по предварительным данным, влетел на 16-й этаж. Местная жительница отметила, что был слышен звук удара об стену, который напугал собак. По ее словам, инцидент случился около 05:00.

"Слышала, как беспилотник жужжал", – добавила она.

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве стало известно 30 мая. Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия несколько зданий получили повреждения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Речь идет о зданиях, расположенных на Профсоюзной, 98 и на улице Атласова в ТиНАО.

Как позже сообщил градоначальник, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

В свою очередь, в российском министерстве обороны заявили, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками.

