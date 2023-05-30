11:44Происшествия
Очевидец рассказал об атаке БПЛА в жилой дом на Ленинском проспекте
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сосед москвички, чья квартира в доме на Ленинском проспекте утром 30 мая пострадала от налета беспилотника, рассказал, что понял о произошедшем не сразу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам мужчины, около 05:00 он услышал сильный грохот. Выглянув в окно и не заметив ничего особенного, москвич снова лег спать.
"А минут через двадцать в домофон позвонил охранник, попросил еще раз посмотреть фасад: "У вас все целое?" Я удивился. Да, говорю. И тут появился сильный запах керосина. Прямо до рези в глазах. Потом уже мне сказали, что в дом врезался беспилотник", – рассказал очевидец.
Мужчина сообщил, что в квартире, пострадавшей от беспилотника, проживает молодая девушка. Этой ночью у нее оставались две подруги. Сам аппарат влетел в другую комнату, поэтому, по его словам, находящиеся в квартире даже не проснулись.
"Охранник их разбудил. Начали выводить людей – буквально в течение пятнадцати минут четыре этажа над четырнадцатым этажом и четыре снизу были эвакуированы", – сообщил он.
Очевидец добавил, что после произошедшего на место незамедлительно прибыли экстренные службы, в том числе полиция.
Помимо инцидента на Ленинском проспекте, происшествия зафиксировали на улицах Профсоюзной и Атласова. Там беспилотники также влетели в квартиры жилых домов. Здания получили незначительные повреждения. Собянин подчеркнул, что на территории ЧП работают экстренные службы.
Беспилотники также зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал горожан сохранять спокойствие.
В Минобороны РФ позже сообщили, что попытку атаковать объекты в Московском регионе предприняла Украина. Все беспилотники, по данным ведомства, были сбиты.
По факту произошедшего Следственный комитет (СК) РФ организовал проверку.
Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками
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