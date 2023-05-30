Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин поручил профильным организациям в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях, которые подверглись атаке беспилотников.

"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Во вторник, 30 мая, дроны залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте в Москве. Здания получили незначительные повреждения. Собянин подчеркнул, что на территории ЧП работают экстренные службы.

В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал горожан сохранять спокойствие.

Ситуацию прокомментировали в Минобороны РФ, подчеркнув, что атаку осуществила украинская сторона. По информации ведомства, Киев совершил атаку восемью беспилотниками. Все они были сбиты российскими силами.

В свою очередь, сотрудники Следственного комитета начали проверку по этому инциденту. Вместе с этим российский генпрокурор Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств происшествия.