Очевидец рассказал об атаке БПЛА на Профсоюзной улице в Москве

Видео: Москва 24

Житель дома на Профсоюзной улице в Москве рассказал Москве 24 об атаке беспилотников утром 30 мая.

По его словам, громкий звук он услышал около 05:00, однако значения этому не придал и снова уснул. Уже около 06:10 в его дверь постучали пожарные. Они сообщили о возгорании и попросили покинуть здание.

"Сказали: "У вас пожар, соберите документы, выходите". Там школа находится, эвакуационный пункт. Там нас и накормили, и напоили. Все как надо сделали. Сейчас сидим и ждем, когда нас пустят", – сообщил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев совершил атаку на Москву восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Собянин пояснил, что они смогут вернуться в дома после завершения мероприятий.

Как позже сообщил мэр, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

