Собянин рассказал, как проект "Давай друЖИТЬ" исполняет мечты московских детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 2,5 года столичный проект "Давай друЖИТЬ" помог исполнить более 150 желаний детей-сирот, ребят с инвалидностью и детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Благодаря функционированию проекта для 15-летнего Жени организовали экскурсию в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена. Мальчик, как уточнил мэр, может часами рассказывать об истории метро и железной дороги.

"На историю 13-летней Вали откликнулась москвичка Анна. Вместе они провели целый день в парке развлечений "Остров Мечты", – написал Собянин.

10-летнему Льву удалось побывать на мастер-классе под руководством шеф-повара Константина Ивлева, воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина – на встрече с футболистами московского "Спартака".

Осуществить мечту ребенка можно, заполнив специальную форму на сайте. Связаться для участия в проекте также можно по электронной почте nastavniki@dobrayamoskva.ru.

Ранее Собянин сообщил, что в период летних каникул в столичных парках для детей организуют обширную развлекательную программу. Например, в Гончаровском парке по выходным будут проводить занятия по брейк-дансу и хип-хопу, в ландшафтном парке "Митино" можно будет пострелять из лука. В усадьбе "Воронцово" для детей проведут занятия по английскому и китайскому языкам.



Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул