Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2023 году столица подготовила большую программу общедоступных летних развлечений и полезных дел для юных жителей Москвы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Присоединиться к программам можно на территориях столичных парков. Так, в Гончаровском парке по выходным организуют занятия по брейк-дансу и хип-хопу, а также цикл занятий по лепке. В этнографической деревне Бибирево и в парке "Ходынское поле" ребята смогут присоединиться к занятиям по капоэйре.

В парке "У Джамгаровского пруда" состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному творчеству "Вместе с мамой". Попробовать пострелять из лука можно в ландшафтном парке "Митино", там также будет работать Школа юного археолога.

Для любителей искусства организуют занятия по живописи в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", в беседке в парке Дружбы, парке "Кузьминки", Московской усадьбе Деда Мороза и усадьбе Люблино. В парке "Фили" работает бесплатная школа саберфайтинга – артистического фехтования.

Желающие изучить английский и китайский языки смогут посетить усадьбу Воронцово. Помимо этого, там организуют уроки по хореографии и гимнастике. Испанский язык можно подучить в саду "Эрмитаж".

В парке "Сокольники" на территории скейт-парка до сентября будут проводить занятия по скейтбордингу. А в актовом зале парка "Кузьминки" детям предоставят возможность изучить актерское мастерство и технику речи. Бесплатные тренировки по тэг-регби можно будет посетить в зоне отдыха "Левобережье" на площадках для пляжных видов спорта.

Кроме того, в парке "Северное Тушино" регулярно проводят уроки по катанию на роликах для дошкольников. Интересующиеся экологией смогут посетить экоцентр "Яуза", где пройдет марафон июньских промо-экскурсий. Дети также смогут изучить удивительный мир растений и животных в комплексном заказнике "Зеленоградский". В программе не только лекции, но и практические занятия.

В природно-историческом парке "Измайлово" состоится уже восьмой сезон летней "Лесной школы". В игровом формате детям будут рассказывать о природе. А на базе Музея Победы для учеников школы будет работать городской летний клуб дневного пребывания "Лето Побед".

Родители смогут записать своего ребенка на одну из платных программ полного дня, которые будут открыты этим летом в парках. Режим работы и продолжительность тематических смен варьируются в зависимости от парка. Некоторые программы предполагают пятиразовое питание.

Столица также подготовила множество событий в честь празднования 100-летия Московского спорта. Гостей программ ждут профессиональные и любительские турниры, фестивали, дни и недели спорта, забеги и велогонки.

Летние развлечения и познавательные программы пройдут и в столичных библиотеках и культурных центрах, рассказал Собянин.

"Недавно московские школьники второй раз подряд возглавили рейтинг PIRLS – международного исследования качества чтения и понимания текста. Солидный вклад в этот успех внесли детские городские библиотеки, которые также подготовили летнюю программу. С первого июня в библиотеках и культурных центрах стартует очередной сезон проекта "КультЛето", – поделился Собянин.

На протяжении всего сезона в Москве состоится свыше 930 интенсивов по различным направлениям: изобразительное искусство, хореография, иностранные языки, декоративно-прикладное творчество, актерское мастерство, фотография, поделка, танец, музыкальное произведение, постановка, видео, литературное произведение и другое.

Помимо этого, в городе пройдет "Московская городская программа летнего чтения". Столичные библиотеки предложили детям прочесть несколько произведений и написать о них отзывы в специальных читательских дневниках. В 2023 году темой программы выбрана "Земля со всех сторон".

Ребята также смогут присоединиться к мероприятиям от школ искусств и музеев. Летние программы предполагают участие в мюзикле или джем-сейшене. Школы искусств предлагают освоить новые музыкальные инструменты, создать трек, обучиться основам театрального мастерства, сняться в короткометражном фильме и много другое.

Например, в парке "Красная Пресня" пройдут "Мастерские полезных каникул". В рамках проекта дети смогут развить креативность и навыки общения, а также помочь вожатым получить опыт взаимодействия с детьми перед сменами в детских оздоровительных лагерях.

На протяжении всего лета будет работать проект "МУЗЕИ-ДЕТЯМ". Школьники могут бесплатно посещать более ста городских и частных культурных учреждений. В это же время в Музее городского хозяйства Москвы дважды в день организуют квесты "Жизнь города". Ребята узнают, как устроены ТЭЦ, очистные сооружения, Вечный огонь, процесс водоподготовки и многие другие факты о деятельности городских служб.

Гулять по столице этим летом также будет интересно, отметил градоначальник. Для этого стартует интерактивная программа "Играй в Москву". Она предлагает изучить столицу через прохождение миссий-маршрутов. Таким образом, город превратится в одну большую игровую площадку.

Параллельно в столице стартует образовательно-туристический проект "Город открытий". Это увлекательное путешествие для школьников, которым предоставят возможность познакомиться с миром московских предприятий, технопарков и университетов. "Город открытий", отметил Собянин, предполагает 8 тематических направлений, 100 площадок-партнеров и около 80 предложений у туроператоров.

Найти себе занятие смогут и подростки. Для тех, кто находится в поисках сферы для своего будущего профессионального развития, организован спецпроект "Лето моей карьеры". Он познакомит ребят с самыми востребованными специальностями Москвы. Подростки смогут попробовать свои силы в профессиях оператора "Умного дома", 3D-проектировщика, IT-специалиста, дизайнера интерьера, специалиста по кибербезопасности, архитектора и других.

Ранее замгендиректора ВДНХ по развитию Елена Жук заявила, что на Выставке состоятся специальные летние мероприятия, которые смогут посетить все желающие. Уже в летние месяцы комплекс встретит своего 10-миллионного посетителя в 2023 году. Там пройдет более 20 крупных фестивалей. Слоган этого сезона: "Город. Лето. ВДНХ".