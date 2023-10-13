Для москвичей с особенностями здоровья открыли 67 образовательных программ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылось 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по востребованным профессиям в ведущих учебных заведениях города для людей с особенностями здоровья. Так, столица продолжает комплексную работу по их профессиональной ориентации и трудоустройству. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Город помогает кандидатам с особенностями здоровья поверить в свои силы, получить новые знания и успешно трудоустроиться, поделилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что бесплатное обучение стало доступно для горожан с инвалидностью по решению Сергея Собянина. Обучение будет проходить на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы.

По ее данным, занятия пройдут в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, Московском государственном технологическом университете "Станкин", Московском государственном гуманитарно-экономическом университете, в колледже сферы услуг № 32, технологическом колледже № 21, Московском индустриальном колледже, Колледже развития инновационных технологий и других учебных заведениях столицы.

Ракова добавила, что городу важно повысить конкурентоспособность людей с инвалидностью на рынке, а также помочь в дальнейшем трудоустройстве в рамках новой профессии.

"Это может быть как выход на работу к конкретному работодателю, так и открытие своего дела. Мы видим в этой категории горожан большой потенциал в особых условиях дефицита кадров", – сказала она.

Добавляется, что соискатели с особенностями здоровья смогут получить специальности в сфере услуг, индустрии красоты, востребованной промышленной отрасли, IT, освоить офисные или творческие профессии.

На большинстве программ обучение проходит очно-заочно, применяются дистанционные образовательные технологии. Они рассчитаны на быстрый выход на рынок труда с новыми компетенциями.

Курс длится от двух недель до трех месяцев. Ознакомиться с полным перечнем доступных программ, списком необходимых документов, а также подать заявку можно на сайте центра "Моя работа".

На портале напомнили, что для трудоустройства людей с инвалидностью в службе занятости реализуются кастомизированные программы и проекты, действует клуб соискателей с инвалидностью "Хочу работать". Кроме того, с трудоустройством помогает крупнейший государственный кадровый оператор – служба занятости населения города Москвы.

Ранее отборочный этап фестиваля талантов для горожан с ограниченными возможностями здоровья "Инклюзивная Москва" завершился в столице. В окружном этапе поучаствовали 156 победителей отборочных туров.

В июне Собянин рассказал, что 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". По его словам, в чемпионате приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан.

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы