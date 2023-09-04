Чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве в октябре под девизом "Возможности без границ!"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 23 октября под девизом "Возможности без границ!", рассказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

"Национальный чемпионат "Абилимпикс" в этом году пройдет в Москве по 49 основным компетенциям, из них 28 компетенций – на основной площадке в выставочном центре Гостиный Двор и 21 компетенция – на шести дополнительных площадках московских колледжей", – отметила вице-премьер.

По ее словам, в рамках деловой программы пройдет Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования, а также форум наставников и экспертов, форум инклюзивных добровольцев. Во время чемпионата пройдут образовательная и культурная программы, профориентационные мероприятия. Также представят новейшие технические средства реабилитации.

Голикова подчеркнула, что в этом году с марта по июнь чемпионаты прошли в 84 регионах России. Она отметила, что мероприятие проводится в стране с 2015 года. По ее словам, был пройден большой путь от разовых мероприятий до формирования настоящего движения "Абилимпикс". В настоящее время существует единая система профориентации, профобразования, реабилитации, социализации и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

"Движение стремительно развивается и уже объединяет все регионы нашей страны. За восемь лет количество участников региональных и национального чемпионатов "Абилимпикс" выросло более чем в 80 раз, экспертов – в 27 раз, добровольцев – в 11 раз. Всего в чемпионатах за восемь лет приняли участие свыше 90 тысяч человек и 60 тысяч экспертов", – добавила Голикова.

В июне Сергей Собянин рассказал, что 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". По его словам, в чемпионате приняли участие свыше 1,7 тысячи граждан.

Градоначальник уточнил, что участники проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд, слесарном деле и других занятиях. Он также выделил самые популярные направления: "Адаптивная физкультура", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Фотограф-репортер" и "Администрирование баз данных".

Более 700 горожан вышли в финал Московского чемпионата "Абилимпикс" – Собянин