Всероссийский центр для одаренных незрячих детей принял восемь учеников из регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще восемь ребят из разных регионов России с сентября 2023 года начнут обучение во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Образование на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых получат ребята из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы.

"Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью. Эти два слагаемых станут надежным фундаментом продолжения обучения в вузах и дальнейших успехов в любимой профессии", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

На очную форму обучения зачисляют по итогам конкурса. Вместе ребята участвуют в спортивных и музыкальных проектах, олимпиадах и конкурсах, посещают кружки и секции. Также ученики посещают выставки, музыкальную школу и курсы актерского мастерства в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая.

Ребята, поступившие в центр в 2022 году, показали высокие результаты в школьном этапе Всероссийской и Московской олимпиад, двое стали победителями первого этапа Московской олимпиады школьников по лингвистике, а один – призером второго, заключительного этапа олимпиады по истории.

В 2022 году Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая для реализации деятельности получил четырехэтажное здание в Москве. До этого ребята занимались в нежилых помещениях в многоквартирном доме. В новом пространстве, помимо прочего, сделали систему звукового ориентирования и цветовую навигацию.

