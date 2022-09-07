Собянин рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая

Фото: vk.com/centerdiana

Москва делает все, чтобы горожане с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься творчеством. В частности, для этого создаются специальные пространства, сообщил Сергей Собянин на странице в соцсети "ВКонтакте".

Одним из подобных учреждений является Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Здесь москвичи занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном и журналистикой.

"Раньше организация занимала нежилые помещения в многоквартирном доме. Мы решили предоставить им отдельное четырехэтажное здание. Благодаря переезду площади центра увеличились в 12 раз, а число программ допобразования выросло до 15", – сообщил мэр.

По словам Собянина, также удалось сделать систему звукового ориентирования. Специалисты также создали цветовую навигацию.

В центре обустроили концертный зал-трансформер, профессиональную студию звукозаписи, вокально-инструментальные студии, гончарную мастерскую и библиотеку. На территории оборудовали футбольную площадку.

"Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей. Спасибо за эту работу и неравнодушие!" – написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр для слепых обучающихся, которые проявили выдающиеся способности, открылся в Москве. Отмечалось, что он является первым центром для одаренных незрячих детей в России.

Уточнялось, что в этом году там будут обучаться восемь школьников из Башкирии, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской, Ростовской областей и Москвы. Учеников зачислили в седьмой класс.

