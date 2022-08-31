Поликлиники столицы оснастили электрокардиографами с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все поликлиники столицы оснастили цифровыми электрокардиографами с искусственным интеллектом, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подключение нового оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения позволит применять искусственный интеллект для расшифровки ЭКГ.

"Врач может согласиться с ним или скорректировать. Благодаря таким инновациям медработники могут быстро получать как записанную цифровую электрокардиограмму, так и результат ее автоматической расшифровки. Более того, и сами пациенты тоже получают доступ к цифровым кардиограммам – после проведенного исследования вся информация будет доступна в электронной медкарте, что позволит при необходимости получить второе мнение", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что эта технология не заменяет врачей, но помогает им более оперативно и точно проводить расшифровку.

В материале говорится, что расшифровка электрокардиограмм с помощью алгоритмов ИИ стала возможна благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС.

В свою очередь, в департаменте информационных технологий отметили, что результаты теперь фиксируются не на бумажной ленте, а в электронном виде. Затем в системе формируется заключение исследования, которое при необходимости корректирует врач функциональной диагностики. Это повышает точность описания и постановки диагноза, а также сокращает сроки получения результатов исследования.

Результаты исследования сохраняются в электронной карте пациента и доступны для просмотра как врачам-специалистам, так и самим пациентам в формате pdf-файла.

Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что искусственный интеллект поможет врачам в столице диагностировать заболевания брюшной полости, а также анализировать состояние позвоночника. По его словам, нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже незначительные отклонения. А пациенты получают более быструю и качественную диагностику.