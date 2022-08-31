Поликлиники столицы оснастили электрокардиографами с искусственным интеллектом

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все поликлиники столицы оснастили цифровыми электрокардиографами с искусственным интеллектом, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, подключение нового оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения позволит применять искусственный интеллект для расшифровки ЭКГ.
"Врач может согласиться с ним или скорректировать. Благодаря таким инновациям медработники могут быстро получать как записанную цифровую электрокардиограмму, так и результат ее автоматической расшифровки. Более того, и сами пациенты тоже получают доступ к цифровым кардиограммам – после проведенного исследования вся информация будет доступна в электронной медкарте, что позволит при необходимости получить второе мнение", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Она подчеркнула, что эта технология не заменяет врачей, но помогает им более оперативно и точно проводить расшифровку.
В материале говорится, что расшифровка электрокардиограмм с помощью алгоритмов ИИ стала возможна благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС.
В свою очередь, в департаменте информационных технологий отметили, что результаты теперь фиксируются не на бумажной ленте, а в электронном виде. Затем в системе формируется заключение исследования, которое при необходимости корректирует врач функциональной диагностики. Это повышает точность описания и постановки диагноза, а также сокращает сроки получения результатов исследования.
Результаты исследования сохраняются в электронной карте пациента и доступны для просмотра как врачам-специалистам, так и самим пациентам в формате pdf-файла.
Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что искусственный интеллект поможет врачам в столице диагностировать заболевания брюшной полости, а также анализировать состояние позвоночника. По его словам, нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже незначительные отклонения. А пациенты получают более быструю и качественную диагностику.
Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований
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