Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать еще две патологии

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице искусственный интеллект поможет врачам диагностировать заболевания брюшной полости, а также анализировать состояние позвоночника, сообщил заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров.
"Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже незначительные отклонения. А пациенты получают более быструю и качественную диагностику.
В материале говорится, что столичные рентгенологи уже два года используют умные алгоритмы. Все это время нейросети постоянно совершенствуются – точность и скорость работы значительно увеличились.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно протестировал отечественные импортозамещающие имплантаты.
Заммэра отметила, что дополнительно испытания пройдут на базе Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией. Ожидается, что удастся заменить западные аналоги в медицине и пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов.
Ранее сообщалось, что в России создали чувствительные к touch screen киберпротезы рук с нанотрубками. Они в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов, цена которых достигает 30 тысяч долларов. Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым пациенты смогут пользоваться смартфонами и планшетами.
Лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова планируют открыть до конца 2022 года
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