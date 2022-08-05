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Технологии

09:55

Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать еще две патологии

технологиимедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице искусственный интеллект поможет врачам диагностировать заболевания брюшной полости, а также анализировать состояние позвоночника, сообщил заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров.

"Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже незначительные отклонения. А пациенты получают более быструю и качественную диагностику.

В материале говорится, что столичные рентгенологи уже два года используют умные алгоритмы. Все это время нейросети постоянно совершенствуются – точность и скорость работы значительно увеличились.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно протестировал отечественные импортозамещающие имплантаты.

Заммэра отметила, что дополнительно испытания пройдут на базе Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией. Ожидается, что удастся заменить западные аналоги в медицине и пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов.

Ранее сообщалось, что в России создали чувствительные к touch screen киберпротезы рук с нанотрубками. Они в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов, цена которых достигает 30 тысяч долларов. Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым пациенты смогут пользоваться смартфонами и планшетами.

Лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова планируют открыть до конца 2022 года

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