В столичных больницах протестировали отечественные импортозамещающие имплантаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно протестировал отечественные импортозамещающие имплантаты. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы успешно провели тестирование отечественных хирургических имплантатов из инновационного материала реперена. Их тестировали врачи четырех московских больниц – ГКБ имени В. М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ № 7 имени С. С. Юдина", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра отметила, что дополнительно испытания пройдут на базе Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией.
Ожидается, что удастся заменить западные аналоги в медицине и пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов.
Тестируемые имплантаты производит компания из Нижнего Новгорода. В процессе их создания предприятие использует собственные инновационные материалы – реперен и рекост. Благодаря этому реконструкция мягких и твердых тканей проводится с минимальным применением инвазивных процедур.
Ранее сообщалось, что в России создали чувствительные к touch screen киберпротезы рук с нанотрубками. Они в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов, цена которых достигает 30 тысяч долларов. Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым пациенты смогут пользоваться смартфонами и планшетами.
Лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова планируют открыть до конца 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: