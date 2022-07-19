В столичных больницах протестировали отечественные импортозамещающие имплантаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно протестировал отечественные импортозамещающие имплантаты. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы успешно провели тестирование отечественных хирургических имплантатов из инновационного материала реперена. Их тестировали врачи четырех московских больниц – ГКБ имени В. М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ № 7 имени С. С. Юдина", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметила, что дополнительно испытания пройдут на базе Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией.

Ожидается, что удастся заменить западные аналоги в медицине и пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов.

Тестируемые имплантаты производит компания из Нижнего Новгорода. В процессе их создания предприятие использует собственные инновационные материалы – реперен и рекост. Благодаря этому реконструкция мягких и твердых тканей проводится с минимальным применением инвазивных процедур.

Ранее сообщалось, что в России создали чувствительные к touch screen киберпротезы рук с нанотрубками. Они в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов, цена которых достигает 30 тысяч долларов. Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым пациенты смогут пользоваться смартфонами и планшетами.

