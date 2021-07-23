В России разработали киберпротезы рук, чувствительные к сенсорным экранам

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В России создали чувствительные к touch screen киберпротезы рук с нанотрубками. Они в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов, цена которых достигает 30 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УК "Роснано".

"Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым тысячи людей получат возможность пользоваться смартфонами и планшетами", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на сегодняшний день в России и других странах СНГ в протезах нуждаются 50 тысяч человек, в Северной Америке и Европе – около 200 тысяч. Отмечается, что ранее получившие протезы не имели возможности использовать их для работы с сенсорными экранами современных гаджетов.

Ранее российские ученые создали полноценную замену для сухожилий из полимеров и композитных материалов, которые не вызывают раздражения и воспаления. Результаты испытаний провели на крысах. Созданный имплантат способен обеспечить условия для формирования морфологически адекватной регенерированной связующей ткани в месте дефекта.