Врачи в Москве разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта

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Сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы разработали стандарт проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года. Документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей", – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Новая система подразумевает оценку соответствия заявленным характеристикам точности эффективности и отсутствия рисков для здоровья пациентов.

В ГОСТе прописаны методология и порядок проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта, а также приводит необходимые термины и определения. Кроме того, включены показатели эффективности таких систем.

Для клинической оценки искусственного интеллекта предусмотрены три этапа – аналитическая валидация, оценка клинической связи и подтверждение эффективности системы.

В июле Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно протестировал отечественные импортозамещающие имплантаты. К испытаниям были привлечены врачи четырех московских больниц.

