Бочкарев: при строительстве корпуса инфекционной больницы № 1 применяются умные сервисы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что при строительстве корпуса инфекционной больницы № 1 в Москве применяются умные сервисы.

На территории медучреждения на Волоколамском шоссе в настоящий момент строится один из крупнейших инфекционных стационаров в России.

"Применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему умной эксплуатации здания", – уточнил он.

Сейчас в столице одновременно возводится 30 объектов здравоохранения, и во всех будут применяться технологии информационного моделирования (BIM) – создание цифрового двойника построенного здания для того, чтобы можно было контролировать состояние объекта. Бочкарев добавил, что такой подход при строительстве позволяет создавать объекты, которые будут долго функционировать.

Ранее Владимир Путин заинтересовался проектом умного дома для пожилых людей. Он пообещал обсудить вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом.

Инициативу выдвинул главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов на форуме "Сильные идеи для нового поколения". Он представил президенту проект дома, в котором пожилые люди смогут управлять светом, техникой и шторами с помощью голосовых команд. По словам Образцова, разработка поможет сократить время персоналу, который заботится о пребывающих в учреждениях подобного типа.