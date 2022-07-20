Путин положительно оценил проект умного дома для пожилых

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Владимир Путин заинтересовался проектом умного дома для пожилых людей. Путин пообещал обсудить вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом. Об этом сообщили в РИА Новости.

Инициативу выдвинул главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов на форуме "Сильные идеи для нового поколения". Он представил президенту проект дома, в котором пожилые люди смогут управлять светом, техникой и шторами с помощью голосовых команд. По словам Образцова, разработка поможет сократить время персоналу, который заботится о пребывающих в учреждениях подобного типа.

"Мне очень приятно отметить, что вы, молодой человек, занимаетесь людьми старшего поколения. Это действительно дорогого стоит, потому что отношение к людям старшего поколения, к старикам, безусловно, один из важнейших показателей морального состояния общества... С коллегами в правительстве обязательно переговорю, с Татьяной Алексеевной переговорю, со всеми, кто занимается, Минтруд", – ответил на предложение Образцова президент.

Ранее стало известно, что более 7 миллионов пожилых людей в России получат надбавку к пенсии. Пенсии проиндексируют с 1 августа работающим и неработающим пенсионерам. Надбавку получат те, кто получают государственную и социальную пенсию.

