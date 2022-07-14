В Госдуме назвали условие для введения новой досрочной пенсии

Фото: depositphotos/Koldunov
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала Москве 24 необходимые условия для введения досрочного выхода на пенсию всех сотрудников аварийно-спасательных служб.
Ранее фракция ЛДПР предложила распространить право досрочного выхода на пенсию после 15 лет работы на всех сотрудников аварийно-спасательных служб. По мнению депутатов, это унифицирует стандарты и уравняет в правах всех спасателей в РФ. В ближайшее время соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.
По словам Бессараб, ввести досрочную пенсию для всех работников таких служб можно, если их труд одинаково опасен.
"Необходимо сначала разобраться и привлечь к этому соответствующий профсоюз. Потому что сейчас пока непонятно, насколько отличается по интенсивности, по степени опасности труд спасателей МЧС и других спасателей. Есть специальные протоколы по спасению. У кого-то это действительно большой риск, опасность обрушения, обвала зданий или работа в расчистке уже обрушенных и так далее, работа в горах", – говорит депутат.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: