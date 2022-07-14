В Госдуме назвали условие для введения новой досрочной пенсии

Фото: depositphotos/Koldunov

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала Москве 24 необходимые условия для введения досрочного выхода на пенсию всех сотрудников аварийно-спасательных служб.

Ранее фракция ЛДПР предложила распространить право досрочного выхода на пенсию после 15 лет работы на всех сотрудников аварийно-спасательных служб. По мнению депутатов, это унифицирует стандарты и уравняет в правах всех спасателей в РФ. В ближайшее время соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.

По словам Бессараб, ввести досрочную пенсию для всех работников таких служб можно, если их труд одинаково опасен.

"Необходимо сначала разобраться и привлечь к этому соответствующий профсоюз. Потому что сейчас пока непонятно, насколько отличается по интенсивности, по степени опасности труд спасателей МЧС и других спасателей. Есть специальные протоколы по спасению. У кого-то это действительно большой риск, опасность обрушения, обвала зданий или работа в расчистке уже обрушенных и так далее, работа в горах", – говорит депутат.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если все эти протоколы похожи, если люди выполняют одинаковую работу с одинаковым риском, затрачивают на это одинаковое количество усилий, то да, считаю, они должны иметь одинаковый перечень льгот. В том числе и досрочный выход на пенсию.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.