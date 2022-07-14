В Госдуме выступили с новой инициативой о досрочной пенсии

Фото: Москва 24/Игорь Иванком

Право выхода на досрочную пенсию могут распространить на всех сотрудников аварийно-спасательных служб, сообщает газета "Известия".

Фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению депутатов, данная инициатива унифицирует стандарты и уравняет в правах всех спасателей в РФ.

"Однако, согласно закону "О страховых пенсиях", право на досрочную пенсию предоставляется только лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС РФ", – следует из законопроекта.

Некоторые регионы России самостоятельно начисляют дополнительные выплаты к пенсии спасателям, отметили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Например, в Москве и Санкт-Петербурге такие надбавки составляют порядка 12 тысяч рублей, в Свердловской области – 6 565 рублей, в Вологодской области – 5 124 рубля, в Удмуртии – 2 030 рублей.

Отмечается, что данная мера не уравнивает правовое положение в вопросе предоставления прав на пенсионное обеспечение.

По данным издания, не все фракции Госдумы выступают за принятие данной инициативы.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.

Кроме того, до 1 ноября кабмином должны быть разработаны и представлены предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам.

