В России предложили изменить правила получения пенсионных накоплений – СМИ

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В России обсуждают детали возможных изменений в рамках новой пенсионной реформы. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства гражданам придется вкладывать свои средства в негосударственные пенсионные фонды минимум на 10 лет. И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование. По информации источников издания, такой механизм позволит обеспечить долгосрочность инвестиций.

Отмечается, что законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан правительство и Центробанк должны внести уже к 15 июля 2022 года. Такое поручение по итогам инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет" дал Владимир Путин. Он также призвал определить критерии и параметры софинансирования долгосрочных накоплений россиян из средств федерального бюджета и механизм налоговых льгот.

При этом вопрос с госсофинансиорованием, отмечается в публикации, пока находится в подвешенном состоянии. Собеседники издания из финансового сектора сообщили, что предлагалось несколько вариантов по сумме взноса, который гражданин может делать по этой программе, в том числе 12 тысяч рублей в год. Однако эксперты считают, что такой скромный стимул вряд ли привлечет россиян.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев считает, что правила долгосрочных сбережений должны быть устойчивыми и неизменными. Он уверен, что гражданину необходимо дать возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств. При этом государство должно предоставить единообразный механизм налогового стимулирования для всех каналов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2023 года в России заработает беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по потере кормильца. По его словам, этот принцип социального казначейства правительство внедряет по поручению президента страны. Он позволит людям получать помощь государства максимально удобно. При этом перед назначением пенсий получателей проинформируют.

