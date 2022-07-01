Россияне досрочно получат социальные пособия за июль – ПФР

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Социальные пособия за июль будут перечислены россиянам досрочно, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
"Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты – 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше. Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке", – говорится в сообщении.
При этом через почтовые отделения выплаты будут доставлены в соответствии со стандартным графиком с 3 по 25 июля.
В фонде отметили, что отельные пособия придут в повышенном размере в связи с проведенной в июне индексацией прожиточного минимума. Уточняется, что она затронула ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Таким образом, поддержка в среднем увеличилась до 6,75 – 13,5 тысячи рублей. Кроме того, индексация коснулась пособия для беременных женщин, которое в зависимости от региона выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц.
Как пояснили в ведомстве, выплата социальных пособий за прошлый месяц осуществляется в новом месяце через банк или организацию почтовой связи.
Ранее правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.
Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.
Россиянам рассказали о сроках индексации пенсий
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