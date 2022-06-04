Россиянам напомнили, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

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Отдельным категориям граждан России положена дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), пояснила агентству "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Она отметила, что речь идет об инвалидах и детях-инвалидах, ветеранах и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, пострадавшие от воздействия радиации граждане, а также, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов.
К социальным ЕДВ можно отнести выплаты, предусмотренные для граждан, ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.
Кроме того, к профессиональным ЕДВ относятся выплаты для представителей отдельных профессий.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей-сирот, находящихся в ожидании квартиры, смогут прописывать в администрациях. Отмечалось, что авторы инициативы предложили прописывать детей в администрациях по последнему месту пребывания или в детских домах и интернатах.
Кроме того, Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Глава кабмина добавил, что размер выплат будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
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