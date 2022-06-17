В ПФР рассказали о праве россиян получить часть пенсии раньше

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Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

В частности, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился после 2019 года, когда в РФ началось поэтапное повышение пенсионного возраста.

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что с 3 июня россиянам начали выплачивать проиндексированные на 10% пенсии. Зампредседателя правления фонда Сергей Чирков пояснил, что под индексацию подпадают все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, а также выплаты, размер которых зависит от размера пенсии, например за особые заслуги или пенсии пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС.

Уточняется, что индексация коснулась порядка 35 миллионов россиян. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

До этого профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, кто еще имеет право на досрочную пенсию. По словам финансиста, на подобную выплату могут претендовать россияне с длительным стажем работы. Он должен составлять менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. В этом случае мужчинам пенсию станет возможно получить с 60 лет, а женщинам – с 55 лет.

Досрочную пенсию также могут оформить лица предпенсионного возраста, потерявшие работу по независящим от них причинам. К таковым относятся ликвидация организации, прекращение деятельности ИП или сокращение штата.

